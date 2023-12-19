Ирландия отказалась становиться одним из гарантов безопасности Украины

В армии этой страны насчитывается всего 8 тысяч военнослужащих, поэтому ее возможности резко ограничены. Ирландское правительство трезво оценивает свои возможности.

Двое известных российских пранкеров, Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, позвонили премьер-министру Ирландии Лео Варадкару, один из них представился африканским чиновником. Они провели разговор с ним на тему Украины. Варадкар честно признался, что не верит в ее скорое включение в состав Евросоюза.

«Любое государство должно соответствовать определенным стандартам с точки зрения демократии, системы правосудия, правовой системы и экономики прежде, чем оно сможет присоединиться», - отметил он.

Об этом сообщило ТАСС. Ирландский политик добавил, что военные действия, по его мнению, будут длиться еще долгое время. Каждая из сторон противостояния еще думает, что в состоянии одержать победу. Со своей стороны, Ирландия не будет давать какие-то гарантии безопасности Киеву, поскольку не имеет для этого никаких военных ресурсов.