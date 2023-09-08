В этом году избирательная кампания в Подмосковье полностью охвачена видеонаблюдением. Об этом рассказал секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

«Двадцать процентов избирательных участков у нас охвачены именно камерами видеонаблюдения. С помощью видеорегистрации — восемьдесят процентов участков. Полностью на сто процентов оснащены камерами видеонаблюдения шестьдесят одна территориальная комиссия», — отметил Фурс.

Кроме того, в этом году, по его словам, впервые ввели в практику прямую конференцсвязь со всеми участковыми комиссиями.

«При необходимости специалисты Мособлизбиркома, горячей линии могут связаться по веб-камерам с любой участковой комиссией. Это позволит оперативно и напрямую решать возникающие вопросы, проблемы», — подчеркнул Фурс.

Также территории вокруг избирательных участков охвачены камерами системы «Безопасный регион».

Напомним, в Подмосковье 8, 9 и 10 сентября проходит двенадцать избирательных кампаний. Жители региона выбирают губернатора. Помимо этого, в десяти муниципалитетах проходят выборы в органы местного самоуправления, а также дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному округу № 17.

За ходом голосования следят общественные наблюдатели Центра общественного мониторинга.