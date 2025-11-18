«Я кричал на людей, потому что они глупые». Трамп объяснил хрипоту своего голоса
Трамп объяснил, почему у него изменился голос
Президент США Дональд Трамп пояснил, что появился на мероприятии в Белом доме с охрипшим голосом из-за напряженного обсуждения рабочих вопросов.
«Я чувствую себя отлично. Я кричал на людей, потому что они глупые», — заявил Трамп в Белом доме на заседании рабочей группы по подготовке Чемпионата мира по футболу 2026 года.
Как уточнил президент, его эмоциональная реакция была спровоцирована сложным процессом обсуждения условий международной торговли.
