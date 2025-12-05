«Я не имею права не делать». Как объяснил свои решения Владимир Путин на встрече с индийскими журналистами

В ходе диалога с индийскими журналистами каналов Aaj Tak и India Today в рамках государственного визита Владимир Путин раскрыл внутренний принцип, которым руководствуется в принятии ответственных решений.

Отвечая на вопрос о возможных сожалениях, российский лидер процитировал своё давнее правило.

«Вы знаете, есть одно общее правило, которое мое правило, оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что», — сказал Путин в ответ на вопрос журналистов о том, жалеет ли он о каких-то своих решениях.

Эту позицию он дополнил советом о важности взвешенного подхода, отметив, что для предотвращения серьёзных промахов необходимо «спешить медленно».

Визит главы российского государства в Индию, включавший переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди и участие в российско-индийском бизнес-форуме, стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов двустороннего партнёрства.

Ранее сообщалось о том, что Путин заявил о бессмысленности восстановления СССР.