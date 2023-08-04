ЮАР не успеет принять закон о неприкосновенности глав государств до саммита БРИКС

Советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу заявил, что законопроект о неприкосновенности глав государств не удастся принять до начала саммита БРИКС, который пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге.

Тем не менее, Пу не сомневается, что форум пройдет успешно и может стать переломным моментом, как и саммит «Россия – Африка». По его мнению, московская встреча завершилась феноменальным успехом.

Вопрос личного участия Владимира Путина на саммите БРИКС обсуждался долгое время из-за выданного МУС ордера на арест российского президента. Министр юстиции ЮАР Рональд Ламола предложил провести специальную поправку в закон, предоставляющую иммунитет главам государств.

Владимир Путин будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции. Сообщалось, что из-за отсутствия российского лидера в Йоханнесбург может не приехать и индийский премьер Нарендра Моди.