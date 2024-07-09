Юрист Катков считает компромиссом позицию интернет-гигантов по отношению к России

Недавно YouTube удалил каналы певцов SHAMAN, Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса, активно поддерживающих действия российской власти. Ранее Apple заблокировала в App Store на территории нашей страны 25 мобильных приложений VPN-сервисов по требованию Роскомнадзора. По словам юриста Павла Каткова, в этом случае интернет-гиганты находятся между двух огней. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он уточнил, что, с одной стороны, они желают продолжить работу на отечественном рынке, поскольку он приносит им ощутимую прибыль, а с другой, поскольку многие из них находятся под влиянием юрисдикции США, они не могут нарушать писанных, а также неписанных правил данной юрисдикции, поэтому стараются найти некий дипломатический компромисс между этими двумя силами.

По мнению юриста, данные качели станут продолжаться до тех пор, пока конфликт между двумя государствами не исчерпается или не уменьшится до такого уровня, когда перестанет быть такой острой реакцией на сам факт работы с отечественными пользователем, капиталом или бизнесом.