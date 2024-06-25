Юрист Краснов оценил инициативу конфискации имущества за незаконную миграцию

Кабмин России поддержал предложение о конфискации имущества организаторов незаконной миграции. Почетный адвокат России Дмитрий Краснов пояснил, почему эта инициатива своевременная и актуальная. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, теракты, которые происходят сейчас, являются в том числе и итогом существующей в России миграционной политики. Поэтому данная инициатива логична и своевременна, поскольку наказание за подобные действия предусмотрены ст. 322.1 ч. 1 УК РФ в виде лишения свободы до пяти лет.

Юрист подчеркнул, что конфискация имущества по этой инициативе предусмотрена только в том случае, если мотивом совершения преступления являлась корысть. Поэтому многие правонарушители после того, как эта инициатива вступит в действие, сочтут бессмысленным и невозможным совершение подобного рода преступлений.