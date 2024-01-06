Кадыров назвал свое заявление о снятии санкций с семьи — «толстым троллингом» США

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал свое собственное заявление о снятии санкций с его семьи и его лошадей в обмен на украинских военнопленных.

Ранее политик в Грозном в ходе встречи с американским экс-разведчиком Скоттом Риттером предложил Вашингтону рассмотреть вариант отмены санкции с членов его семьи. Взамен Кадыров обещал вернуть на Украину 20 взятых в ходе СВО в плен украинских солдат.

Со слов главы Чечни, все сказанное ранее им — «толстый троллинг» Соединенных штатов Америки.

«Я заведомо знаю, что для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит. Их интересуют только собственные интересы. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить», — указал он в своем аккаунте в соцсетях.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.