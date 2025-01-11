Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель перезапустит «Северный поток» после победы на парламентских выборах

Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила на партийном съезде 11 января, что в случае победы на выборах в бундестаг она планирует запустить газопровод «Северный поток». Об этом пишет немецкая газета Welt.

Вайдель заявила о своём намерении демонтировать все ранее построенные ветряные электростанции, которые она назвала «позором», и вернуть в работу атомные электростанции, а также продлить срок эксплуатации угольных электростанций.

«Мы вернем „Северный поток“ в эксплуатацию, можете быть в этом уверены», — заявила она на партийном съезде АдГ.

Кроме того, претендент на пост канцлера пообещала, что закроет границы Германии для нелегальных мигрантов и начнет их скорейшую массовую депортацию.

Ранее стало известно, что сопредседатель крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель обошла представителя оппозиционных Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца и заняла первое место в рейтинге популярности кандидатов на пост канцлера Германии. Об этом сообщило немецкое издание Bild, ссылаясь на данные социологической службы INSA.