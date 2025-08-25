Канцлер Мерц заявил о неустойчивости благосостояния Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на региональной конференции своей партии и заявил, что страна больше не может поддерживать существующую систему всеобщего благосостояния, как пишет 24 августа британская The Daily Telegraph.

Он отметил, что затраты на социальные инициативы существенно возросли и создают риск для стабильности бюджета.

Согласно данным Евростата, государственные пенсии в Германии занимают около 12% ВВП, в то время как общий государственный долг составляет 62,5% ВВП, что ниже среднего показателя по еврозоне. Мерц отметил, что это не должно служить поводом для игнорирования структурных проблем.

«Государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором мы имеем его сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить экономически», — подчеркнул Мерц.

Он обратил внимание на то, что в условиях экономического спада и роста безработицы расходы на пенсионное обеспечение и социальные выплаты продолжают увеличиваться. В 2024 году эти затраты достигли рекордной отметки в €47 млрд и, как ожидается, будут расти в дальнейшем. Канцлер также заявил о своем намерении продолжить политику по снижению уровня миграции и созданию благоприятных условий для бизнеса.

