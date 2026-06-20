Полеты запрещены до осени: в Египте из-за аномальной жары полностью остановили популярный туристический аттракцион

Власти Египта ввели временный запрет на коммерческие полеты на воздушных шарах в Луксоре. Ограничения будут действовать до 31 августа 2026 года и связаны с аномально высокой температурой и опасными воздушными потоками в регионе, пишет Турпром.

Причина запрета — экстремальная жара

Министерство туризма и древностей Египта совместно с туристическими компаниями приняло решение приостановить полеты из-за повышенного риска для безопасности. Летний период в Луксоре сопровождается сильной жарой и нестабильной атмосферной обстановкой, что делает полеты на аэростатах потенциально опасными.

В официальном постановлении указано, что коммерческие рейсы запрещены полностью в течение указанного периода.

Ограниченные полеты сохраняются только для пилотов

Несмотря на общий запрет, отдельные полеты все же допускаются. Они проводятся по четвергам, пятницам и субботам, но исключительно в учебных целях. Такие вылеты используются для тренировок пилотов и продления лицензий и не предполагают перевозку туристов.

Как запрет повлияет на туристов

Для путешественников, планировавших полеты над Луксором, услуга временно недоступна. Популярные маршруты над Долиной Царей и храмовыми комплексами летом закрыты для туристических программ.

В качестве альтернативы туристам предлагают морские прогулки стоимостью от 35 до 45 долларов, а также посещение океанариума за 32 доллара.

Альтернативы и реакция рынка

Эксперты туристической отрасли отмечают, что временная приостановка полетов может перераспределить поток туристов в другие направления. В качестве альтернативы рассматриваются регионы с более стабильными погодными условиями, где полеты на воздушных шарах продолжаются без сезонных ограничений.