Карлсон: «дряхлый» Байден не может победить на выборах президента США без подтасовок

Американский журналист Такер Карлсон порассуждал о возможностях нынешнего президента США Джозефа Байдена переизбраться на второй срок осенью 2024 года.

В интервью блогеру Лексу Фридману обозреватель отметил, с учетов печального опыта в 2020 году, «дряхлый» действующий глава Белого дома сумеет победить на выборах только с помощью тотальных фальсификации результатов голосования американских граждан.

«Он дряхлый. Он не может говорить, не может ходить. И об этом знает весь мир. Дряхлый человек не может победить на выборах в самой влиятельной стране, только если не будет фальсификации», – подчеркнул Карлсон.

В продолжение темы обозреватель спрогнозировал, если гипотетически Байден переизберется на новый президентский срок, произошедшее станет очень плохой шуткой над простыми американцами и демократией.

Согласно данным последних замеров общественного мнения в США, не менее 70% граждан страны считают Байдена, как минимум слишком старым для продолжения управления страной.