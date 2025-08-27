Карлсончик, дорогой! : Глава МИД Люксембурга Беттель запрыгнул на Сибигу в Одессе

Внимание СМИ Украины, а затем и российского сегмента соцсетей привлекла необычная манера поведения министра иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттеля во время встречи с его украинским коллегой Андреем Сибигой в Одессе в среду, 27 августа.

В видео запечатлен момент, когда люксембургский дипломат, выражая радость, стремительно подскочил и с разбегу заключил в объятия украинского министра. Министр Сибига ответил на это взаимными объятиями.

В украинском интернете реакция на это выражение эмоций была неоднозначной. Помимо комментариев о том, что это «мило», пользователи начали задаваться вопросом о причинах такого поведения. В обсуждениях неоднократно упоминали французского лидера Эммануэля Макрона, который тоже открыто проявляет эмоции на встречах с иностранными лидерами.

"Макарон и Зеленский, а теперь еще эти…", — заметила одна из пользовательниц.

"Следующая встреча Макрона и Зеленского должна пройти по такому же сценарию", — предложила другая.

В Одессе, как известно, всегда тепло, но, похоже, Беттель решил подогреть дипломатические отношения, пришли к выводу пользователи Сети.