Киев заподозрил США в блокировке разведданных о российских атаках

Bloomberg: Украина подозревает США в ограничении обмена разведданными

Политика

Украина подозревает США в блокировке разведывательной информации о российских атаках. Об этом сообщает Bloomberg.

Из-за этого, по мнению украинской стороны, ракеты долетают до целей без предупреждения. Киев считает, что администрация Трампа сначала ограничила обмен информацией — и первая волна ударов 18 октября прошла беспрепятственно. Позже систему раннего предупреждения восстановили, но вторая волна все равно началась вечером.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил: Украина лишена доступа к Starshield. По его словам, Киев просил использовать систему для ударов по российской территории, но Вашингтон отказал. В Москве к таким перспективам отнеслись настороженно — Дмитрий Песков еще в сентябре назвал возможное разрешение опрометчивым решением.

Ранее Карасин назвал позицию Зеленского по выборам неконструктивной.

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