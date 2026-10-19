Парижская полиция срочно вызывает резервистов из-за беспорядков

Префектура полиции Парижа экстренно вызывает резервистов на дежурство из-за беспорядков, вызванных массовыми протестами. Об этом сообщает Lenta.ru.

По его данным, в письме префектуры прямо указано: вызов связан с текущей обстановкой. Все резервисты должны выйти на службу 24 октября и 4 ноября.

Ответ от них ждут до четверга — то есть времени на раздумья практически не остается.



Ранее стало известно, что во Франции продолжается волна протестов.