Позиция Владимира Зеленского по вопросу выборов остается неконструктивной, а сам он их боится, потому что не сможет победить. Об этом сообщает Lenta.ru.

Поводом стали слова украинского лидера о том, что голосование пройдет через полгода после окончания конфликта. Зеленский допустил и 60 дней — если Россия согласится на полную остановку боевых действий. Карасин назвал это дешевой игрой в кубики, рассчитанной на неопытных людей. По его мнению, позиция Зеленского остается абсолютно неконструктивной. Главное же — он боится выборов и никогда их не выиграет.

Сенатор подчеркнул: Зеленский понимает, что предложенные сроки неприемлемы для Москвы. Поэтому переговорный процесс и затягивается. Ничего нового в этой позиции нет — только уловки.

Сам Зеленский ранее говорил, что готов участвовать в следующих выборах и считает это своей ответственностью. Но в Москве, судя по реакции Карасина, в это не верят.

Ранее стало известно, что Киев анонсировал ужесточение мобилизации в ближайшие дни.