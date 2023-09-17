Ким Чен Ын и Шойгу обсудили усиление сотрудничества между ВС РФ и армией КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын продолжает свой многодневный визит в Россию на Дальний Восток. Как информирует госрадио «Голос Кореи», северокорейский руководитель провел двухстороннюю встречу в главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Отмечается, что в ходе беседы во Владивостоке были затронуты вопросы, касающиеся происходящих в мире последних событий. Также Шойгу и Ким обсудили взаимодействия между вооруженными силами РФ и Северной Кореи по обмену опытом.

«Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обменялись взглядами на региональные и международные военно-политические обстоятельства», — говорится в публикации.

Стороны подтвердили готовность дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия между ВС РФ и армией КНДР.

Ранее сообщалось, возможен ли военный переворот в КНДР, пока Ким Чен Ын находится в России.