Ким Чен Ын и Шойгу обсудили усиление сотрудничества между ВС РФ и армией КНДР
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Лидер КНДР Ким Чен Ын продолжает свой многодневный визит в Россию на Дальний Восток. Как информирует госрадио «Голос Кореи», северокорейский руководитель провел двухстороннюю встречу в главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Отмечается, что в ходе беседы во Владивостоке были затронуты вопросы, касающиеся происходящих в мире последних событий. Также Шойгу и Ким обсудили взаимодействия между вооруженными силами РФ и Северной Кореи по обмену опытом.
«Ким Чен Ын и Сергей Шойгу обменялись взглядами на региональные и международные военно-политические обстоятельства», — говорится в публикации.
Стороны подтвердили готовность дальнейшего укрепления тактико-стратегического взаимодействия между ВС РФ и армией КНДР.
Ранее сообщалось, возможен ли военный переворот в КНДР, пока Ким Чен Ын находится в России.