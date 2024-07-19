Ким Чен Ын: российская и северокорейская армии должны сплотиться для защиты мира

Военные двух государств, КНДР и РФ, должны сплотиться между собой, чтобы сыграть важную роль в отстаивании мировой безопасности. Так считает северокорейский национальный лидер Ким Чен Ын. Его слова привело Центральное телеграфное агентство Кореи.

В Сеул с официальным визитом прибыла делегация от министерства обороны России во главе с замминистра Алексеем Криворучко. Ее принял лидер КНДР. Он ответил на приветствие Владимира Путина и выразил большую признательность ему. Он также сообщил, что Северная Корея солидарна с россиянами в их стремлении обеспечить безопасность страны. По мнению Ким Чен Ына, армиям двух стран надо объединить свои усилия.

«Должны крепче сплотиться и сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира, международной справедливости», - указал он.

Глава КНДР добавил, что российские военные сейчас ведут на украинской территории священную войну, направленную на защиту суверенных прав своего государства.

Ранее сообщалось, что Северная Корея может начать поставлять в Россию свою одежду и обувь. На российском рынке освободились ниши из-за ухода ряда западных брендов, и их место могут попытаться занять производители из КНДР.