Северная Корея может запустить экспорт в Россию одежды и обуви вместо западных брендов

В нашей стране из-за ухода западных брендов могут начать продавать одежду и обувь из Северной Кореи. Об этом сообщает Life.ru .

По словам востоковеда Ким Ен Уна, в КНДР, несмотря на стереотипы, налажено подобное производство. Так, джинсы местные швеи могут сделать по любым лекалам, включая современные, однако в этом им потребуется помощь, поскольку там на данный момент выпускают лишь классические модели.

Уточняется, что северокорейская одежда совмещает в себе низкую стоимость и высокое качество, поэтому несколько лет назад, когда ее начали поставлять в Швецию, местные бренды взбунтовались и добились ухода конкурентов. Также в КНДР производят неплохие сумки и обувь, а кроссовки по качеству не уступают западным моделям.