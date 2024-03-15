Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов ответить на вероятную эскалацию со стороны Москвы и «принять решения, гарантирующие, что она не победит», однако добавил, что «Париж не ведет войну с Москвой и российским народом». По словам кинорежиссера Тиграна Кеосаяна, противоречивые заявления Макрона говорят об истерике европейских элит, оказавшихся неготовыми к поражению в противостоянии с Россией. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что по существу это истерика, французского лидера начинает качать, у него «скачущие показания».

По мнению режиссера, это объясняется множеством факторов. Во-первых, это комплексы, желание стать главным в Европе. Во-вторых, ситуация на поле боя пошла не по их планам.

Он добавил, что президент Франции желает добиться политического веса, поскольку старается подражать Владимиру Путину, тем не менее получается плохо. И получается, что Макрон сдал и Украину, и свои заявления об отправке армии в Незалежную.