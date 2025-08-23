Китай бросил вызов миропорядку, предложив свой план для Украины

Китайская Народная Республика выступила с развернутым планом, направленным на разрешение кризиса вокруг Украины.

Инициатива Пекина включает в себя комплекс мер, где снятие ограничительных мер в отношении Москвы рассматривается в обмен на предоставление международных гарантий безопасности для Киева.

Как пояснил в интервью Global Times Ван Сяоцюань, научный сотрудник Института по изучению России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук, позиция Пекина строится на принципе учёта интересов каждой из вовлечённых сторон.

В предложенный план урегулирования входят не только приостановка односторонних санкций и обеспечение бесперебойной работы мировых логистических цепочек, но и решение ряда критически важных вопросов. Среди них: контроль над распространением ядерного оружия, создание механизмов безопасности для АЭС, защита мирных жителей, гарантии беспрепятственного экспорта сельхозпродукции, а также содействие восстановлению экономики в послевоенный период.

По словам эксперта, подобный подход демонстрирует приверженность Китая всеобъемлющей модели безопасности и базируется на глубоком анализе всех составляющих конфликта.

Ван Сяоцюань добавил, что Пекин уже проявил себя как активный участник поиска мирного решения, не ограничиваясь лишь заявлениями, а предлагая конкретные дипломатические шаги для деэскалации и политического диалога.

