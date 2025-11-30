«Ключ от мирного договора в Кремле». FT заявила о бесперспективности американо-украинских договорённостей без России

Ключевой дилеммой в процессе мирных переговоров между Соединенными Штатами и Украиной, как сообщает The Financial Times , остается позиция Российской Федерации.

Издание акцентирует внимание на том, что любая договоренность, достигнутая Вашингтоном и Киевом, будет иметь силу только в случае ее одобрения Москвой.

Как отмечается в материале, «Главный вопрос, нависший над переговорами между США и Украиной, — одобрит ли Россия какие-либо предложения, согласованные между Вашингтоном и Киевом».

При этом журналисты подчеркивают, что российская сторона обладает обоснованной уверенностью в своем превосходстве в военном отношении, что является значимым фактором в данном контексте.

