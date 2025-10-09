Конец льготной эпохи? Зачем власти хотят отменить самозанятость?

Верхняя палата российского парламента выступила с инициативой о досрочном прекращении действия специального налогового режима НПД (налог на профессиональный доход).

Вместо первоначально установленного срока — 2029 года — эксперимент предлагается завершить уже в 2026 году.

Данное предложение обусловлено необходимостью комплексного пересмотра фискальной политики в отношении самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей. Накопленный за годы применения режима опыт показал, что требуется выработка новых, более унифицированных подходов.

Как подчеркнул министр экономического развития Максим Решетников, предметом дискуссии должны стать не только правила для самозанятых, но и для предпринимателей с высокими оборотами, поскольку характер их деятельности во многом идентичен. Это указывает на возможную будущую конвергенцию двух налоговых режимов.

Режим НПД, запущенный в 2019 году, предоставляет самозанятым гражданам упрощенный порядок уплаты налогов с доходов от профессиональной деятельности, при условии, что они не используют наемный труд. На сегодняшний день этот механизм используют свыше 8 млн человек.

Ранее работодателям напомнили о штрафах за сорванный отпуск сотрудников.