В Кашире мужчину осудили за смертельный удар шампуром

Каширская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении 34-летнего местного жителя, который нанес знакомому смертельный удар шампуром, его признали виновным по 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, утром 13 июня 2025 года он вместе со знакомым находился в дачном домике на берегу реки Ока, оба мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой подсудимый взял металлический шампур и нанес потерпевшему один удар в область груди слева. От полученного проникающего колото-резаного ранения и обильной кровопотери последний скончался в больнице в тот же день.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

