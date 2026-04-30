Экоурок для дошкольников: Рузский регоператор рассказал детям Истры о раздельном сборе отходов

В дошкольном отделении школы № 2 в Истре прошел познавательный экологический урок, организованный сотрудниками Рузского регионального оператора. Мероприятие было нацелено на формирование у самых юных жителей экологической культуры и ответственного отношения к окружающей среде. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ходе урока дети познакомились с системой обращения с отходами в Московской области и узнали, почему так важно сортировать вторичные ресурсы. Дошкольникам доступно объяснили, что многие отходы можно не просто выбрасывать, а перерабатывать и использовать повторно, но для этого их нужно правильно сортировать. Специалист подробно рассказала о классификации отходов и показала, какие виды мусора существуют: пластик, стекло, бумага, металл и прочие материалы.

Представители Рузского регоператора подчеркнули значимость подобных инициатив. По словам специалистов, формирование экологических привычек нужно начинать с самого раннего возраста. Когда дети учатся ответственно относиться к отходам, это закладывает фундамент экологической культуры целого поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году для лесничеств региона закупят свыше 120 единиц спецтехники.