В Подмосковье запустили 10 центров телемедицины

В Подмосковье на базе поликлиник запустили 10 центров телемедицинских консультаций, где врачи проводят онлайн-приемы пациентов из различных городских округов, расшифровывают анализы, пройденные исследования, итоги диспансеризации, продлевают электронные рецепты на льготные лекарства, закрывают больничные листы и не только. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы продолжаем развивать телемедицинские сервисы в Подмосковье. С осени прошлого года начали открывать центры телемедицины в амбулаторных подразделениях медучреждений», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, изначально таких центров было три, теперь в регионе запустили еще самь. Министр подчеркнул, что это повышает доступность онлайн-консультаций для жителей. Они работают в Пушкинской, Мытищинской, Люберецкой, Химкинской, Наро-Фоминской, Лобненской, Реутовской, Балашихинской и Красногорской больницах, а также в Котельниковской поликлинике. Напомним, что записаться на онлайн-прием можно, в том числе, в приложении «Добродел:Телемедицина».

