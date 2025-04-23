Ситуация вокруг возможного развертывания миротворческого контингента на Украине продолжает оставаться в центре международного внимания. Согласно информации от европейского дипломатического источника, которой он поделился с РИА Новости, обсуждение касается наблюдателей, а не развертывания военнослужащих или «голубых касок».

Как отметил собеседник агентства, все это может указывать на более ограниченный и не способный к вмешательству характер миссии.

Тем не менее пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР) ранее сообщило об опасения относительно планов Запада направить «миротворческий контингент» на Украину численностью около 100 тыс. человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что размещение миротворцев на территории Украины может быть осуществлено только с согласия всех сторон конфликта.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров также отметил, что Москва не видит возможности для компромисса относительно размещения иностранных миротворцев. Он охарактеризовал подобные шаги как неприемлемые и провокационные.

Ранее газета Politico сообщила, что Киев предоставил Западу «список желаний» по размещению миротворцев.