Украина передала Западу «список желаний» по размещению миротворцев

В статье отмечено, что Украина опасается, что может не стать членом НАТО. Позиция США по данному вопросу также вызывает настороженность Киева. В связи с этим Украина просит западных партнеров предоставить ей гарантии безопасности. Киев рассматривает ситуацию, что после завершения нынешнего вооруженного конфликта со временем может начаться новый. Именно поэтому Украина просит оказать ей помощь.

«Чего хотел бы Киев от миротворческой миссии — то, что он считает критически важным для предотвращения повторного нападения», — говорится в тексте публикации.

Автор издания проанализировал заявления, сделанные в последнее время президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, иностранные войска должны разместиться на суше, в небе и на море. Стороны обсуждают не только размещение военных, но и их юридический статус.

По информации издания, около десятка стран теоретически готовы присоединиться к коалиции и направить войска на Украину. Не исключено, что к ним присоединятся страны Балтии и Северной Европы. Многие страны сомневаются в правильности решения об отправке войск без одобрения США. В число таких противников входит Великобритания. Они хотят быть уверены в безопасности своих войск.

«Мы прекрасно понимаем, что для принятия таких решений необходима синхронизация как военной, так и политической составляющих. Только после этого мы сможем двигаться дальше», — сообщил журналистам Павел Палиса, заместитель главы офиса Зеленского и его главный советник по вопросам обороны.

По данным издания, в четверг, 10 апреля, союзники встретятся, чтобы обсудить вопросы относительно миротворческой миссии.

Ранее сообщалось, что Стармер и Трамп обсудили отправку миротворцев на Украину.