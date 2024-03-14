В канун десятой годовщины воссоединения крыма с Россией глава крымского парламента Владимир Константинов напомнил. что могло бы быть, не случись возвращения полуострова в родную гавань.

В беседе с РИА Новости он рассказал, что Вашингтон уже во всю намеревался разместить в Крыму корабли своего 6-го (Средиземноморского) флота ВМС США. И с киевскими властями уже все было практически обговорено.

«Нужно иметь ввиду, что Украина, сближаясь и двигаясь в сторону евроинтеграции, становилась для России крайне опасной территорией. Корабли 6-го флота США до 2014 года заходили в Севастополь, находились там, выходили оттуда. И чувствовали себя очень вольготно. В этом плане создание здесь постоянно действующей военной базы было очень логично», — поведал Константинов.

В продолжение сказанного собеседник агентства добавил, ч то власти США намеревались сделать Крым зоной НАТО по контролю водного и воздушного пространства. Однако решительные действия российских властей поставили крест на «вероломных планах западных недругов».

Напомним, в марте 2014 года после госпереворота в Киеве Республика Крым стала российским регионом. 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя на законном референдуме высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. При этом, Киев вместе со своими западными кураторами до сих пор ошибочно считают Крым территорией Украины.