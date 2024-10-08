Куба направила запрос на получение статуса государства-партнера БРИКС через Россию. Об этом сообщил Карлос Перейра, генеральный директор департамента двусторонних отношений МИД Кубы, через свои социальные сети.

Письмо с просьбой было адресовано Владимиру Путину, который является президентом России и председательствует в БРИКС в 2024 году.

«Куба официально обратилась с просьбой вступить в БРИКС в качестве партнера, отправив послание президенту России Владимиру Путину, который возглавляет группу, играющую значимую роль в глобальной политике и служащую надеждой стран Глобального Юга», — заявил Перейра.

Следующий саммит БРИКС пройдет с 22 по 24 октября в Казани. В дополнение к лидерам стран-участниц ожидается участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также представителей Армении, Беларуси, Монголии и Боливии.

Российский посол на Кубе Виктор Коронелли отметил, что кубинская делегация также приглашена к участию.

Ранее в МИД РФ объяснили необходимость пересмотра ядерной доктрины страны.