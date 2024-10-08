В МИД РФ объяснили необходимость пересмотра ядерной доктрины страны

По словам заместителя главы МИД Александра Грушко, обновление направлено на то, чтобы у противников не возникало никаких заблуждений относительно решимости Москвы обеспечить свою безопасность с использованием всех доступных средств, как передало РИА Новости.

Грушко отметил, что Россия принимает во внимание различные элементы, влияющие на стратегическую стабильность, безопасность и оборонительные возможности.

Обновление Основ государственной политики в области ядерного сдерживания преследует цель уверить международных оппонентов в том, что Россия готова защищать свои интересы всеми способами.

Кроме того, Грушко обратил внимание на то, что государства НАТО и сам альянс придают растущее значение ядерному оружию в своей военной стратегии, что проявляется как в концептуальных аспектах, так и в военно-технических решениях.

Ранее сообщалось, что в Госдуме назвали заявление Борреля о Западе на Украине «явкой с повинной».