Напомним, минувшим днем папа римский Франциск в беседе с журналистами швейцарской телерадиокомпании RSI поведал, что в украинском конфликте смелость поднять белый флаг должна в себе найти проигрывающая сторона. Только это, по мнению понтифика, может принести мир на многострадальную землю Украины.

Такой призыв Франциска пришелся сильно не по душе министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, который не преминул ответить папе римскому по-хамски на его предложение согласиться на переговоры.

«Наш флаг желто-синий. <…> Мы никогда не поднимем никаких других флагов», —написал министр в социальной сети X.

Сделав подобный не совсем дипломатический жест в адрес понтифика, Кулеба в том же сообщении пригласил Франциска приехать на Украину.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.