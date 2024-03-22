Курс взят: парламент Молдавии принял декларацию о начале евроинтеграции

Молдавский парламент одобрил большинством голосов законодателей декларацию о так называемой поддержке Кишиневом курса на евроинтеграцию, информирует ТАСС со ссылкой на депутата от правящей Партии действия и солидарности Оазу Нантоя.

Отмечается, что «за» проголосовали 54 из 101 депутата. При этом представители оппозиционный политсил в голосовании и обсуждении указанной декларации участие принимать отказались, покинув свои места в знак протеста.

«Депутаты призывают все общество... проявить единство и солидарность для укрепления политического и социального диалога во имя национальных интересов и стратегической цели — интеграции и присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу», — зачитывал документ Нантоя.

Ранее стало известно, что ЕС принял решение начать переговоры о вступлении в объединение Боснии и Герцеговины.