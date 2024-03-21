ЕС принял решение начать переговоры о вступлении в объединение Боснии и Герцеговины

Главы государств и правительств стран-членов Европейского союза согласились на старт переговоров с Боснией и Герцеговиной (БиГ) о приеме данного балканского государства в ЕС , сообщил в сети Х глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, данный вопрос стал актуальный после того, как БиГ выполнила ряд ключевых требований о членстве о объединении.

«Евросовет принял решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной… Теперь предстоит серьезная работа», — написал Мишель.

Подтверждения данной информации от официальных властей Боснии и Герцеговины к настоящему времени не поступало.

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