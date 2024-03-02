Лавров: Дополнительные вооружения будут развернуты в регионах РФ из-за расширения Североатлантического альянса

По словам главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова, Москвой будут развернуты дополнительные вооружения в качестве ответа на расширение НАТО. Об этом сообщает РИА Новости .

Он добавил, что конкретной причиной такого решения стало присоединение к военному блоку Швеции и Финляндии.

По мнению главы МИД России, долгие годы добрососедства с этими государствами в результате сошли на нет.

Он уточнил, что дополнительные вооружения появятся в Московском и Ленинградском военных округах. Они будут адекватны вызовам, которые могут возникнуть на территории указанных стран северной Европы.