Лавров: Дополнительные вооружения будут развернуты в регионах РФ из-за расширения Североатлантического альянса
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По словам главы российского дипломатического ведомства Сергея Лаврова, Москвой будут развернуты дополнительные вооружения в качестве ответа на расширение НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Он добавил, что конкретной причиной такого решения стало присоединение к военному блоку Швеции и Финляндии.
По мнению главы МИД России, долгие годы добрососедства с этими государствами в результате сошли на нет.
Он уточнил, что дополнительные вооружения появятся в Московском и Ленинградском военных округах. Они будут адекватны вызовам, которые могут возникнуть на территории указанных стран северной Европы.