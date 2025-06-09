Лавров назвал рабочими отношения между президентами США и России

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин поддерживают рабочие отношения, напрямую излагая свою позицию. Такое заявление сделал Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел России. Его точку зрения привело РИА Новости.

По утверждению министра, рабочие отношения сложились между главой Соединенных Штатов и президентом РФ еще со времен первого президентства Трампа.

«Им не нужны никакие прелюдии, предисловия. Они в ходе контактов регулярных телефонных сразу приступают к сути», — указал он.

Лавров добавил, что с его точки зрения, так и стоит работать профессионалам. Если прямо доводить до собеседника собственную позицию, то не будет происходить никаких недопониманий, не будут возникать иллюзии и несбыточные надежды.

Ранее Лавров заявил, что британские спецслужбы заняты тем, что принимают участие в украинских терактах на российской территории. Без участия Великобритании Украина не могла бы успешно проводить свои операции. Дипломат допустил, что в этом также могут принимать участие и американцы.