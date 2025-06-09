Британские спецслужбы заняты тем, что принимают участие в украинских терактах на российской территории. В этом убежден Сергей Лавров, глава Министерства иностранных дел РФ. Его точку зрения привел ТАСС.

По утверждению министра, Украина не могла бы в одиночку настолько эффективно проводит террористические акты в России. Ей в этом помогают западные спецслужбы.

«Очевидно, что делается все украинской стороной, но она была бы беспомощной без поддержки англичан. Может быть, там по инерции еще и США участвуют, но британцы — 100 процентов», — указал он.

Лавров добавил, что террористические методы были присущи Киеву с самого начала. Это особенно заметно по тем территориям, на которых велись боевые действия. Самым ярким примером может служить Курская область. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в этом регионе нет ни одного разрушенного объекта, который мог быть представлен как военный. В то же время ВС РФ наносят удары только по целям, напрямую связанным с вооруженными силами.

Ранее российский посол в Лондоне Келин заявил о полном истощении арсеналов Британии из-за Украины. По словам дипломата, в результате постоянных поставок оружия ВСУ за последние 3,5 года в Великобритании почти не осталось вооружения. Он отметил, что многие граждане британские не понимают, зачем их правительство тратит средства на поддержку Украины.