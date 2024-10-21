Лавров назвал Зеленского Гитлером новейшей истории

«Создается впечатление, что так же, как Гитлер поставил под нацистские знамена большую часть Европы, так и США сейчас сплачивают Европу для того, чтобы она взяла на себя основную тяжесть войны с Россией, переходящей из гибридной в настоящую. И тоже под нацистским знаменем. Только на этот раз «знаменосец» не Гитлер, а Владимир Зеленский», — заявил Лавров.