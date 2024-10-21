Лавров назвал Зеленского Гитлером новейшей истории
Фото: [официальный сайт президента Украины]
Происходящее в наши дни гибридное противостояние России и Запада напоминает по своей сути времена Второй мировой войны, когда глава Третьего рейха Адольф Гитлер поставил насильно под свои знамена множество наций Европы. Такую точку зрения в интервью изданию «Аргументы и факты» высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Что до нынешнего «знаменосца», то его функции сейчас активно выполняет глава киевского режима Владимир Зеленский, подчеркнул министр.
«Создается впечатление, что так же, как Гитлер поставил под нацистские знамена большую часть Европы, так и США сейчас сплачивают Европу для того, чтобы она взяла на себя основную тяжесть войны с Россией, переходящей из гибридной в настоящую. И тоже под нацистским знаменем. Только на этот раз «знаменосец» не Гитлер, а Владимир Зеленский», — заявил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что СВО может закончиться только победой России.