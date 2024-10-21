Лавров заявил, что СВО может закончиться только победой России

Специальная военная операция, которую уже третий год планомерно проводит российская армия, не может закончиться иначе как победой России, заявил в беседе с изданием aif.ru министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, последнее время периодически на Западе озвучиваются тезисы, что Украину необходимо вернуть в границы, в которых страна существовала с 1991 года, а Россия якобы должна «уйти». Однако так не получится.

«Мы говорим не про территории, а они говорят про них… Как можно говорить, даже думать про границы 1991 года, если всех людей, которые живут в Крыму, Новороссии, Донбассе, Зеленский объявил «особями», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Россия думает прежде всего не про территории, а про людей. И это основополагающий тезис СВО.

«Об этом нельзя забывать. Именно поэтому специальная военная операция не может завершиться иначе как победой. Это в интересах людей. Мы все это делаем в интересах наших братьев и сестер», — отметил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Марком Рютте обратился к странам альянса с призывом подготовить бригады на замену ВСУ.