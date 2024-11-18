Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите G20

Самолет с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым благополучно сел в аэропорту бразильского Рио-де-Жанейро. Министр возглавляет российскую делегацию на предстоящем саммите G20.

В аэропорту Лаврова встречали посол Москвы в Бразилии, а также российские и бразильские официальные лица. После того, как министр спустился с трапа, он прошел по красной ковровой дорожке, сел в лимузин и уехал.

Саммит «Большой двадцатки» (G20) пройдет 18-19 ноября в бразильском Рио-де-Жанейро. Глава МИД Сергей Лавров, представляющий на форуме Россию, в понедельник, 18 ноября, выступит в ходе пленарных заседаний на темы реформ глобальных институтов, борьбы с неравенством, голодом и бедностью.

Напомним, ранее президентом Владимиром Путиным было принято решение не ехать на саммит. Он заявил, что делегацию из РФ возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Кремль объяснил отказ Путина от участия в мероприятии тем, что в отношении него действует ордер об аресте от Международного уголовного суда. По этой причине, в случае прибытия российского лидера в Бразилию, саммит будет сорван. Нормальная работа площадки будет полностью нарушена.