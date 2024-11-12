Стало известно, кто возглавит делегацию России на саммите G20 в Бразилии

Главой российской делегации, которая отправится в Бразилию на саммит G20, станет глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Марат Бердыев, российский посол по особым поручениям.

Ранее президентом Путиным было принято решение не ехать на саммит. Он заявил, что делегацию из РФ возглавит другой человек. Теперь же стало известно, кто выступит в качестве руководителя.

«Делегацию на этом мероприятии по поручению президента Владимира Путина возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров», — указал Бердыев в микроблоге.

Владимир Путин ранее объяснил свой отказ от участия в мероприятии. В его отношении действует ордер об аресте от Международного уголовного суда. По этой причине, в случае прибытия российского лидера в Бразилию, саммит будет сорван. Нормальная работа площадки будет полностью нарушена.