Le Devoir: Оттаву пугают активные действия Москвы в Арктике

По словам заместителя командующего воздушно-космической обороны Северной Америки генерала Блейза Фроули, западные государства пугают активные действия Москвы в арктическом регионе. Об этом сообщает Le Devoir .

Он отметил, что Арктика, прежде всего Аляска, является наиболее быстрым методом российской армии добраться до них.

По мнению канадского военного, неравны также и силы России и Канады совместно с США в плане наличия атомных ледоколов. Так, у нашей страны их 40, а у них совместно всего пять.

Он добавил, что не стоит сбрасывать со счетов и невероятные возможности отечественного оружия, которые мир наблюдает в рамках украинского конфликта.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что освоение Арктики является приоритетом для нашей страны, поскольку это регион с колоссальными экономическими возможностями.