Руководство Евросоюза обещало мир, в то же время оно ведет разработку плановой войны на востоке. Такое заявление сделала Марин Ле Пен, видео ее выступления привела на своем YouTube-канале правая фракция Европарламента «Патриоты за Европу».

Она заявила, что все профильные комиссии в Европарламенте заняты тем, что целенаправленно разрабатывают планы по ведению войны на востоке.

«ЕС обещал нам мир, но сейчас он направил всю свою энергию на проект плановой войны. Мы не хотим войны, мы не хотим лидеров, которые играют в солдатиков!» — указала Ле Пен.

Политик добавила, что подобные планы являются патологией. Отдельно она упомянула Францию и обвинила Макрона в том, что тот не способен справиться с беспорядками в Париже. По этой причине он не состоянии вести войну против другого государства.

Ранее Ле Пен уже заявляла, что президент Франции ведет себя так, будто готовится к войне. Макрон уже неоднократно говорил, что у него есть некие решения по решению конфликта на Украине. Тем не менее до сих пор ни из одной такой инициативы французского президента ничего не вышло из-за неопределенности в его поведении.