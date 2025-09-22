Лидер одной из азиатских стран выдвинул условия США

Ким Чен Ын вспоминает встречу с Дональдом Трампом, намекая на возможность возобновления диалога. Однако, по словам лидера КНДР, для этого есть несколько условий, как сообщает агентство Bloomberg .

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что вспоминает о встречах с президентом США Дональдом Трампом с теплотой. По его словам, у него остались хорошие воспоминания об этих переговорах. Ким Чен Ын не исключил возможности новой встречи с Трампом, но подчеркнул, что это станет возможным, если США откажутся от требования ядерного разоружения и «примут реальность».

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что в детстве мечтал о Ferrari.