Жителям Подмосковья рассказали, как через «Добродел» подобрать кружок или секцию

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали жителям, как через «Добродел» подобрать кружок или секцию.

В разделе «Спорт» представлено более 2 тыс. секций и свыше 450 спортивных объектов. В разделе «Дома культуры» можно выбрать из 12 тыс. кружков по разным направлениям в 850 учреждениях.

Приложение доступно по этой ссылке. Для его использования потребуется авторизация через ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по переводу муниципальных соцуслуг в цифру.