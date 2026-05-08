Невидимая деградация: как нелюбимая работа разрушает психику, пока вы «терпите»

Многие люди остаются на работе, которую давно ненавидят, не из лояльности, а из страха перед переменами, пишет журналистка Робин Рейвен на портале Yahoo Health. Это состояние на западе все чаще называют job hugging — «цеплянием за работу», когда человек хватается за должность, даже если она истощает его и разрушает самоощущение.

Психолог Марверли Пирсон объясняет: такая ловушка опасна тем, что постепенно стирает границы между личностью и профессиональной ролью. Человек убеждает себя, что у него «нет вариантов», терпит хронический стресс, подавляет раздражение и все сильнее боится сделать шаг в сторону.

Проблема не всегда выглядит драматично. Иногда это обычная офисная усталость, тревога по воскресеньям, ощущение бессмысленности и мысль: «Лучше уж так, чем неизвестность». Но именно это и удерживает человека в цикле, где стабильность становится не опорой, а клеткой.

Пирсон советует начать не с резкого увольнения, а с маленького шага — создать психологическое пространство. «Выделите один час, чтобы изучить возможности без обязательств. Проанализируйте себя и свое положение дел, попробуйте понять, чего вам сейчас не хватает и хотелось бы», — сказала она.

Цель не в том, чтобы сразу составить план побега. Важно вернуть себе ощущение выбора: посмотреть вакансии, подумать о навыках, поговорить с наставником или просто признать, что нынешняя работа — не единственный сценарий жизни.