Школьница из Подмосковья стала призером Всероссийского конкурса исследовательских проектов

7 мая в Музее Победы состоялась церемония награждения победителей и призеров Международного конкурса сочинений и Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности». Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Великой Победы, собрало талантливых школьников и студентов колледжей — всего свои лучшие работы представили 92 участника. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Ключевая задача проекта — формирование у молодежи осознанного отношения к истории через работу с первоисточниками. Знакомство с подлинными документами помогает школьникам составить объективную картину преступлений нацизма и осознать весь ужас пережитых страной событий.

Призером заключительного этапа Всероссийского конкурса исследовательских проектов стала Анна Бабкина — ученица 8 класса гимназии № 15 Орехово‐Зуевского городского округа.

Ее исследовательская работа «Фашизм против детства: что говорят документы и свидетельства очевидцев» выделяется глубиной проработки темы. В проекте детально проанализированы планы и механизмы реализации геноцида, осуществленного нацистской Германией на территории СССР, через призму судеб детей и подростков.

Научным наставником школьницы выступила Анна Серова, учитель истории и обществознания, которая помогла направить исследовательский поиск и структурировать материал.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в колледжах региона будет доступно более 36 тыс. бюджетных мест.