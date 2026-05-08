В подмосковном ЖК «Мытищи Парк» ввели в эксплуатацию многоуровневый паркинг

Группа «Самолет» получила разрешение на ввод в эксплуатацию многоуровневой автостоянки закрытого типа, рассчитанной на 810 машино-мест, она появилась в жилом комплексе «Мытищи Парк» на улице Силикатная в городском округе Мытищи. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь здания составила более 24,4 тыс. кв. м, в нем разместили стандартные машино-месты, увеличенные парковочные места для маломобильных групп населения, станция технического обслуживания и автомойка на пять постов. Для перемещения между уровнями в здании предусмотрены лестницы и лифт. На прилегающей территории организованы подъездные пути и пешеходные дорожки, установлено наружное освещение и обустроены газоны.

На территории комплекса есть прогулочный бульвар с велосипедными и беговыми дорожками, детскими и спортивными площадками, на первых этажах домов работают кафе, магазины, парикмахерские и аптеки. Строители уже возвели четыре корпуса, вблизи есть детский сад и школа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.