Примечательно, что этот снимок — не просто творческий порыв космонавта, а выполнение конкретной просьбы. Олег Артемьев, который активно ведет свои страницы в социальных сетях, периодически делает такие фотографии именно по заявкам своих подписчиков. Жители Новосибирска попросили его показать, как выглядит их родной город с высоты космической орбиты.

На полученных кадрах, сделанных прямо с орбиты, хорошо просматриваются река Обь, которая, словно голубая лента, пересекает мегаполис, а также четкие очертания городских кварталов, улиц и промышленных зон. По мнению пользователей соцсетей, с высоты нескольких сотен километров Новосибирск предстает как единый, масштабный организм, органично вписанный в окружающий ландшафт. Реакция горожан не заставила себя ждать.

«Величественная река!»; «Красота!»; «Ух, как дух захватывает это фото! С такой высоты»; «Великолепно», — написали пользователи в Сети.

