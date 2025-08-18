Лидеров ЕС призвали серьезно отнестись к возможному отказу Трампа от поддержки Украины

Страны Европейского союза (ЕС) не имеют четкого плана действий на случай, если президент США Дональд Трамп решит прекратить поддержку Украины. Так считает обозреватель Reuters Пьер Бриансон.

По его мнению, если Вашингтон не заключит соглашение о продолжении помощи Киеву, европейские государства окажутся перед сложным выбором — либо резко наращивать собственную поддержку, либо искать новые дипломатические пути, включая возможные переговоры с Москвой.

Журналист также отмечает, что ЕС уже с мая этого года опережает США по объемам военной помощи Украине. Однако без американского участия Европе придется не только увеличить финансирование, но и выработать самостоятельную внешнеполитическую линию.

По его словам, сложность ситуации усугубляется непредсказуемостью Трампа, чья политика радикально изменилась после выборов. Бриансон считает, Европа слишком долго связывала свою стратегию безопасности с США и теперь оказалась не готова к возможному уходу Вашингтона из украинского кризиса.

Ранее в Китае назвали «холодным душем» для Евросоюза встречу главы киевского режима Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне.